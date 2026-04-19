Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном

Дарья Корзина

Вместе сын и отец также исполнили композицию «Худи» на сцене в ходе концерта группы Artik & Asti.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Джиган вышел в свет с сыном на концерте Artik & Asti в Москве

Рэпер Джиган появился на публике вместе с шестилетним сыном Давидом, вместе они также исполнили песню «Худи» в ходе концерта группы Artik & Asti в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По словам зрителей, мальчик уверенно держался перед публикой, активно включился в номер и танцевал наравне с другими.

Тем временем мама мальчика, блогер Оксана Самойлова, хорошо проводит время за границей — она участвует в бизнес-круизе и путешествует по странам Латинской Америки.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова развелись. Стороны договорились по вопросам, связанным с воспитанием четверых детей и разделом имущества.

Их союз продержался долгих 17 лет, принес четверых детей, пережил крупные скандалы, но все же не выдержал испытаний. 1 апреля 2026 года развод звездной пары был оформлен официально.

