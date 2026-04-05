Развод Джигана и Самойловой превратился в шоу

Что лучше делать звездам, если они попали в скандальную ситуацию? Молчать или кричать? Как показала практика, и та, и другая стратегии могут быть выигрышными.

Футболист Федор Смолов тихо выплатил четыре миллиона рублей потерпевшему, и суд прекратил уголовное дело за примирением сторон. Напомним: в мае прошлого года в кофейне Смолов набросился на посетителей после словесной перепалки. Согласитесь, не самая весомая причина для драки для Москвы. Сам футболист признал вину и прокомментировал лаконично: «Спасибо судье, что разобралась в ситуации». Дело вышло скандальным, в том числе потому, что Смолов пошел по кривой дорожке Кокорина и Мамаева: те тоже распускали руки в кафе и отсидели реальный срок. Смолов сидеть явно не хотел, он пытался примириться, н опару раз нарывался на странных «помощников», которые то ли угрожали, то ли предлагали решить вопрос за миллион долларов.

Шумный развод Джигана и Самойловой

Его история про то, как человек не хотел скандала, и все сделал, чтобы его потушить. Прямая противоположность — рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова. Их стратегия — максимальный шум. Из развода устроили реалити-шоу с взаимными упреками, высказываниями нелицеприятными, особенно со стороны Оксаны. Впрочем, Джиган сам признает, что не был образцовым мужем.

Их союз продержался 17 лет, принес четверых детей и вот 1 апреля — не шутка — все оформили официально.

Но этот развод может оказаться не последней точкой, если кто-то захочет поквитаться за сказанное на эмоциях. Российские суды все чаще наказывают штрафами за клевету в соцсетях и блогах, когда личная боль превращается в публичное оружие. Учитывая аудиторию Оксаны Самойловой, речь про оружие массового поражения. Корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал, как пройти по грани закона и здравого смысла.

Она называла его «скуфом» и говорила, что он «не мужчина». Оксана Самойлова даже заявляла: у Джигана проблемы с головой.

Самойлова уверяла всех: муж тиран. И хотела оставить его на улице ни с чем. Но то ли запал иссяк, то ли продюсеры с этой истории поимели все, что могли.

«Хочу отметить спокойную, уважительную и рабочую атмосферу, которая царила в переговорном процессе», — сказал адвокат Сергей Жорин.

Истории из вашего ЖК

Скандалы, оскорбления и разводы, в итоге становятся трендом. На них смотрят, им подражают. Хештеги #бывшиймужабьюзер или #бывшиймужтиран набирают популярность в соцсетях. Эмоции важны. Обвинение работает быстрее, чем оправдание. И буквально на следующий день, те же самые дамы, которые ставили под видео хештег #яжертва, уже постят ролики с тусовок и веселой жизни.

Просто берешь телефон, а там лавина сообщений. Коротких, грязных, унизительных. Когда-то два любящих человека теперь свои отношения переносят в соцсети, домовые чаты… И начинается: скриншоты, пересылки, а кто-то добавляет свои пять копеек, и начинается травля. Такая изощренная месть.

Николай уже шесть лет не может поделить ребенка с бывшей женой. Они поливают друг друга грязью при любом удобном случае. Публичное унижение уже перешло на телеэкраны.

«Они снялись на одном канале в передаче о домашнем насилии. Меня заведомо уже ставят в какого-то насильника», — рассказывает Николай Киселев.

Переснять передачу, невозможно. Восстановить доброе имя, разве что через суд.

«Мы, как адвокаты, эти интервью используем для того, чтобы в судебном разбирательстве уже подтвердить какие-то факты», — сказала адвокат, советник, член коллегии адвокатов Татьяна Овцынова.

Виталий вот больше не может приезжать в свою бывшую квартиру, потому что все участники чата ЖК уверены, что он — агрессор.

Мы не знаем, насколько правдивы эти многочисленные заявления, но вот на возможность видеться с детьми оно точно повлияло.

«Оскорбляет меня при них, говорит какой я плохой. Я не знаю, как решать свою проблему», — жалуется Виталий Гусев.

В итоге по стране тысячи судов, но не по разделу имущества, а о клевете.

«В основном это связано с какими-то обидами, с влиянием манипуляциями в отношении общества, чтобы уволили с работы», — сказал юрист, член ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Мужчины тоже не святые, в сети есть десятки групп, где они сливают личные данные, переписки и даже интимные подробности своей супружеской жизни, чтобы повлиять на своих бывших.

«Это не потому, что люди стали честнее, потому что такие истории дают максимальное вовлечение. Эмоции вызывают у зрителя», — считает эксперт по трендам Александр Дубин.

Алибасов-младший против своей жены Арины

Он называет ее лгуньей, она его — деспотом. Все ради дочери, которую не могут поделить ее ни в суде, ни в жизни. Десятая жена Бари Алибасова-младшего, пытается штурмовать квартиру. В элитный московский ЖК Арина пришла с полицией, с журналистами.

Арина утверждает: Алибасов-младший бил ее даже во время беременности. Но самое страшное, говорит, были не пощечины, а слова. Бари скандал не отрицает. Но называет его по-другому — защитой ребенка от неадекватной матери. Оскорбления и обвинения летят с обеих сторон.

«Вместо того, чтобы избавиться от зависимости, начала готовить против меня сфабрикованное дело, где я буду негодяем, маньяком», — возмущается Бари Алибасов-младший.

«Он курит траву, курит траву, он постоянно у своего барыги торчит», — негодует жена Бари Алибасова-младшего Арина Алибасова.

Кто прав и виноват, в итоге будет разбираться суд, но уже понятно, что он будет громкий. И каждый будет пытаться повлиять на решение через интервью, посты в соцсетях и ленту новостей. Предлагая зрителям не только яркое реалити-шоу, но и очередной пример.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.