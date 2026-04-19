Хирург назвала способ избавиться от обвисшей кожи после похудения

Алексей Мокряков

Резкое снижение массы тела может привести к последствиям, с которыми не справляются ни тренировки, ни косметические процедуры.

Что делать с обвисшей кожей после похудения — советы хирурга

Физические нагрузки помогают избавиться от обвисшей кожи после похудения

После значительной потери веса (например, более чем на 20 килограммов), у людей часто появляется избыток кожи. О том, что с ним делать, рассказала пластический хирург Мария Гамалея, ее слова приводит Life.ru.

По словам специалиста, кожа теряет способность сокращаться из-за повреждения волокон коллагена и эластина. Эти элементы отвечают за упругость тканей, однако при длительном избыточном весе они растягиваются и частично разрушаются. При этом восстановление структуры кожи происходит не полностью.

Гамалея уточнила, что физические нагрузки, массажи и аппаратные процедуры могут улучшить состояние кожи лишь при небольшом снижении веса — около пяти-семи килограммов. При более серьезных изменениях объема тела возникает избыток тканей, который невозможно устранить без хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки все чаще решаются на пластические операции.

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео