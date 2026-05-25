Ошибки при ходьбе: как не навредить здоровью во время тренировок

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Есть риск не только свести к нулю пользу, но и получить травму.

Как правильно ходить чтобы от этого была польза и результат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: ошибки при ходьбе могут свести к нулю пользу и привести к травме

Специалист по физиотерапии из Монтаны доктор Милица Макдауэлл перечислила основные промахи, которые совершают люди, стремящиеся укрепить здоровье с помощью ходьбы. Ее слова привело издание New York Post (NYP).

По мнению эксперта, прогулки являются отличным способом борьбы с лишним весом и стрессом, однако использование смартфонов на ходу превратилось в настоящую проблему.

«Ходьба и прокрутка ленты в телефоне — это своего рода кризис общественного здравоохранения», — предупредила она.

Макдауэлл пояснила, что такая привычка не только повышает риск несчастных случаев из-за невнимательности, но и портит осанку, вызывая боли в шее и спине из-за постоянно опущенной головы.

Также врач выделила ношение неподходящей обуви, отсутствие разнообразия в нагрузках, игнорирование темпа движения и нерегулярность занятий как ключевые факторы, мешающие прогрессу.

В своей книге доктор подчеркнула, что выбор правильных кроссовок с широким носком критически важен для активации всех мышц стопы. Она порекомендовала профессионально измерять размер ноги, так как более 60% взрослых носят тесную обувь.

Дополнительно Макдауэлл посоветовала контролировать скорость: в то время как обычный темп составляет около 100 шагов в минуту, для сжигания большего количества калорий стоит ускориться до 120–130 шагов.

При этом специалист призвала не гнаться за маркетинговым мифом о десяти тысячах шагов, а найти комфортный для себя диапазон в 5,5–7,5 тысяч, сделав такие прогулки ежедневной «гигиенической» привычкой, подобной чистке зубов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

16:35
Бросьте вызов телу: врач раскрыла пользу ходьбы босиком
16:27
На Украине перезахоронили одного из главных пособников нацистов в годы Второй мировой
16:20
Слишком поздно: брошенная семья отказалась принимать в дом блудного отца
16:16
Экс-стилист Лерчек продала под видом люкса кроссовки, которые воняли клеем
16:11
«Сделано в Италии»: ирландский журналист показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске
16:10
Олег Савельев покинул пост замминистра обороны

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Заседание по иску родственников Яниса Тиммы к Анне Седоковой перенесли
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео