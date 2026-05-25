Ошибки при ходьбе: как не навредить здоровью во время тренировок

NYP: ошибки при ходьбе могут свести к нулю пользу и привести к травме

Специалист по физиотерапии из Монтаны доктор Милица Макдауэлл перечислила основные промахи, которые совершают люди, стремящиеся укрепить здоровье с помощью ходьбы. Ее слова привело издание New York Post (NYP).

По мнению эксперта, прогулки являются отличным способом борьбы с лишним весом и стрессом, однако использование смартфонов на ходу превратилось в настоящую проблему.

«Ходьба и прокрутка ленты в телефоне — это своего рода кризис общественного здравоохранения», — предупредила она.

Макдауэлл пояснила, что такая привычка не только повышает риск несчастных случаев из-за невнимательности, но и портит осанку, вызывая боли в шее и спине из-за постоянно опущенной головы.

Также врач выделила ношение неподходящей обуви, отсутствие разнообразия в нагрузках, игнорирование темпа движения и нерегулярность занятий как ключевые факторы, мешающие прогрессу.

В своей книге доктор подчеркнула, что выбор правильных кроссовок с широким носком критически важен для активации всех мышц стопы. Она порекомендовала профессионально измерять размер ноги, так как более 60% взрослых носят тесную обувь.

Дополнительно Макдауэлл посоветовала контролировать скорость: в то время как обычный темп составляет около 100 шагов в минуту, для сжигания большего количества калорий стоит ускориться до 120–130 шагов.

При этом специалист призвала не гнаться за маркетинговым мифом о десяти тысячах шагов, а найти комфортный для себя диапазон в 5,5–7,5 тысяч, сделав такие прогулки ежедневной «гигиенической» привычкой, подобной чистке зубов.

