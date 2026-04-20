Эксперт по кибербезопасности дал советы по защите смартфона от подглядывания

Борис Сатаров
Борис Сатаров 65 0

Злоумышленники могут подсмотреть пароль в супермаркете, а коллеги — неверно истолковать личную переписку.

Как защитить смартфон о подглядываний

Сергей Золотухин: сложный пароль и биометрия помогут защитить смартфон

Для надежной защиты смартфона от посторонних глаз лучше использовать биометрию в связке со сложным паролем или графическим ключом. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

Особенно уязвимы владельцы гаджетов в местах массового скопления людей: супермаркетах, метро, общественном транспорте. Мошенники могут подсмотреть код разблокировки, когда человек оплачивает покупку телефоном или предъявляет QR-код. В зоне риска и операции в банковских приложениях — их лучше совершать в менее людной обстановке.

Эксперт советует обращать внимание и на рабочие переписки в присутствии коллег. Хотя сослуживцы вряд ли захотят украсть деньги, они могут неверно истолковать содержимое личных чатов, что способно навредить репутации или карьере.

Для дополнительной защиты Золотухин рекомендует установить специальное «антишпионское» стекло, которое ограничивает угол обзора экрана.

