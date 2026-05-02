Мошенники придумали схему с «перерасчетом» коммунальных платежей

Давид Андриясов
Цель злоумышленников — получить доступ к профилю жертвы на портале госуслуг.

Аферисты начали выдавать себя за сотрудников «Мосэнергосбыта» и создавать чаты в мессенджерах, где предлагают жителям столицы оформить «перерасчет» коммунальных платежей, сообщило агентство РИА Новости.

В таких чатах злоумышленники утверждают, что данные о платежах теперь якобы автоматически переносятся с портала госуслуг. Под этим предлогом они направляют пользователей в фальшивый бот, который маскируется под официальный сервис.

Далее аферисты просят подтвердить номер телефона и получить у бота «уникальный ключ», после чего требуют отправить этот код в общий чат.

Если человек передает данные, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на портале госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом способе обманывать россиян: аферисты звонят жертве под видом сотрудника отдела кадров с бывшей работы, после чего подключают липовых работников «силовых структур».

