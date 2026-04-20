Неявный сигнал: раскрыт проявляющийся на несколько секунд симптом опухоли мозга

Диана Кулманакова
Давление новообразования на зрительный нерв приводит к визуальным аномалиям.

Какие симптомы у опухоли мозга: почему темнеет в глазах

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Mirror: кратковременное потемнение в глазах может указывать на опухоль мозга

Кратковременное потемнение в глазах при резком вставании может свидетельствовать о наличии новообразования в головном мозге. Об этом сообщает Mirror.

По данным специалистов, такое состояние обычно длится всего несколько секунд и быстро проходит. Из-за этого многие пациенты не придают ему значения.

Эксперты благотворительной организации The Brain Tumour Charity пояснили, что опухоль может оказывать физическое давление на зрительный нерв или провоцировать отек диска зрительного нерва. Это и приводит к визуальным аномалиям.

Исследователи подчеркнули, что раннее обнаружение болезни значительно повышает шансы на успешное лечение.

Помимо кратковременной слепоты, эксперты выделяют и другие тревожные признаки, связанные со зрением: размытость изображения, двоение в глазах или сужение поля видимости, из-за чего человек может начать натыкаться на предметы.

Специалисты отметили, что подобные симптомы не всегда означают рак, так как опухоли бывают и доброкачественными.

Взрослым пациентам также следует обратить внимание на систематические головные боли, которые усиливаются по утрам, судороги, тошноту при смене позы и постоянную усталость.

У детей симптоматика может дополняться задержкой полового созревания, аномальным ростом, сильной жаждой или изменением наклона головы.

В случае обнаружения совокупности таких признаков врачи рекомендуют незамедлительно пройти обследование, начиная с проверки глазного дна, которая может выявить внутреннее давление.

