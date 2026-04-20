Диетологи бьют тревогу: названа скрытая угроза протеиновых батончиков

Злоупотребление протеиновыми батончиками нарушает пищевое поведение человека

Чрезмерное потребление протеиновых батончиков способно негативно повлиять на механизмы насыщения организма человека. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на заявление эксперта в области питания Софию Кованову.

По словам нутрициолога, подобные продукты обладают специфической ультраобработанной текстурой, которая практически не требует тщательного пережевывания.

В результате мозг не получает нужных сигналов об утолении голода и перестает воспринимать такую еду как полноценную трапезу. Кованова отметила, что при злоупотреблении протеиновыми батончиками может нарушиться чувство насыщения, что в долгосрочной перспективе грозит перееданием и набором лишнего веса.

Помимо обмана рецепторов, такие сладости часто содержат химические добавки, вредящие пищеварению. Искусственные подсластители, входящие в состав большинства спортивных батончиков, нередко становятся причиной вздутия живота и дискомфорта в кишечнике.

Кроме того, некоторые ингредиенты продукта способны провоцировать так называемое низкоуровневое воспаление в организме. Специалист подчеркнула, что в день стоит съедать не более одного батончика, причем он должен быть перекусом, а не заменой полноценному приему пищи. Это ограничение поможет избежать избыточной нагрузки на ЖКТ и сохранить здоровый обмен веществ.

Существует также группа риска, которой подобные лакомства противопоказаны даже в минимальных дозах. Протеиновые снеки крайне не рекомендуются людям с установленной инсулинорезистентностью, аллергическими реакциями на молочный белок или индивидуальной непереносимостью сахарозаменителей.

Тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, диетолог также советует полностью исключить данный продукт из своего рациона. Правильное питание должно базироваться на цельных продуктах, а переработка белковых концентратов в виде батончиков является лишь вспомогательным инструментом, требующим строгой дисциплины и контроля.

