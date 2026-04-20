Названы неожиданные преимущества донорства крови в России

Заведующий отделением больницы Работинский: у донорства есть преимущества

Основная ценность донорства выходит далеко за рамки материальных поощрений. Об этом порталу Газета.ру рассказал заведующий отделением клинической трансфузиологии центра детской трансфузиологии при Морозовской больнице Станислав Работинский.

По словам эксперта, большинство людей сдают кровь не ради выплат или выходных дней. Согласно опросам, лишь небольшая часть доноров ориентируется на материальную выгоду, тогда как основная доля делает это из желания поддержать других или помочь близким.

Он подчеркнул, что донорство — это не способ заработка, а осознанный акт солидарности. Кроме того, участие в донорском движении способствует появлению новых социальных связей и помогает справляться с чувством одиночества.

Специалист также обратил внимание на физиологические эффекты регулярной сдачи крови. По его словам, организм адаптируется к небольшим кровопотерям, что может повышать устойчивость к стрессовым ситуациям.

