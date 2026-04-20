Названы неожиданные преимущества донорства крови в России

|
Алексей Мокряков 2 050 0

Регулярная сдача крови приносит не только социальные льготы, но и влияет на здоровье и психологическое состояние человека.

Донорство крови в России: плюсы и минусы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заведующий отделением больницы Работинский: у донорства есть преимущества

Основная ценность донорства выходит далеко за рамки материальных поощрений. Об этом порталу Газета.ру рассказал заведующий отделением клинической трансфузиологии центра детской трансфузиологии при Морозовской больнице Станислав Работинский.

По словам эксперта, большинство людей сдают кровь не ради выплат или выходных дней. Согласно опросам, лишь небольшая часть доноров ориентируется на материальную выгоду, тогда как основная доля делает это из желания поддержать других или помочь близким.

Он подчеркнул, что донорство — это не способ заработка, а осознанный акт солидарности. Кроме того, участие в донорском движении способствует появлению новых социальных связей и помогает справляться с чувством одиночества.

Специалист также обратил внимание на физиологические эффекты регулярной сдачи крови. По его словам, организм адаптируется к небольшим кровопотерям, что может повышать устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина годами скрывал от жены, что является донором спермы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео