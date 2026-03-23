Metro: мужчина годами скрывал от жены, что является донором спермы

В Великобритании 60-летняя женщина случайно узнала, что муж введет двойную жизнь и является донором спермы. Об этом сообщило Metro.

Находясь в отпуске, пострадавшая обнаружила в шкафу пластиковую емкость и папку с документами. В них фиксировались акты донорства спермы под вымышленными именами.

Как выяснилось позже, на протяжении долгого времени 45-летний мужчина тайно предлагал свой биологический материал молодым женщинам в тематических сообществах Facebook*.

Пока супруга трудилась на 12-часовых сменах, муж «безумно мастурбировал весь день напролет» и передавал биоматериал клиенткам в возрасте 20–30 лет при личных встречах в гостиницах или прямо на улице.

По словам пострадавшей женщины, ее мир буквально рухнул после этого открытия. Она считает, что ее партнер может быть биологическим отцом как минимум десяти детей.

После серьезного разговора с супругом женщина на время уехала к дочери в Гэмпшир, где из-за стресса не могла ни спать, ни есть. Из-за отсутствия постоянного жилья ей даже пришлось провести время в приюте для бездомных, прежде чем вернуться в общий дом.

Сейчас пара продолжает жить под одной крышей, пока мужчина проходит программу реабилитации от сексуальной зависимости, состоящую из 12 шагов.

Женщина признается, что больше не может воспринимать его как супруга, потому что чувствует себя преданной. Она подозревает, что у мужа развился своеобразный фетиш на беременность и фертильность.

Мужчина, комментируя обвинения, заявил, что количество зачатых от него детей меньше десяти. Он также подчеркнул, что за большинство своих услуг не брал денег.

Специалисты предупреждают, что использование материала от нелицензированных доноров несет в себе огромные юридические и медицинские риски.

Тем не менее спрос на неофициальную помощь растет из-за высокой стоимости процедур в частных клиниках репродуктивной медицины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.