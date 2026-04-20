Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула на соревнованиях Ironman в Техасе. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Трагедия произошла в первый день турнира. Несмотря на оперативное вмешательство спасателей, жизнь 38-летней спортсменки спасти не удалось. Причины происшествия и точные обстоятельства ее гибели остаются неизвестными.

Представители организаторов чемпионата выразили соболезнования родным и близким Араужо.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим спасателей за оказанную помощь», — говорится в заявлении оргкомитета соревнований.

Мара Флавия Араужо была опытной триатлонисткой, которая более десяти лет занималась спортом на профессиональном уровне. За время своей карьеры она дважды становилась победительницей Гран-при Бразилии, а также дважды квалифицировалась для участия в чемпионатах мира Ironman. 

Помимо спортивной карьеры, Араужо добилась успехов в журналистике. Она работала телекоординатором, продюсером подкастов и специалистом по социальным сетям. В последние годы она занимала должность консультанта по социальным коммуникациям. В своих блогах, которые собирали более 58 тысяч подписчиков, Араужо активно делилась результатами тренировок и спортивными достижениями.

