Эпоха ядерного оружия как главного элемента сдерживания уходит в прошлое. Сенсационное заявление сделали в США. Как утверждает ключевой партнер Пентагона — компания Palantir — место атомных боеголовок занимают нейросети. И, якобы, держать все под контролем и наносить удары скоро будет исключительно искусственный интеллект. Подробности в материале корреспондента «Известий» Максима Приходы.

В заголовке этого поста — наивное, как у начинающих блогеров: «нас часто спрашивают». При этом сам вопрос не приводится, зато ответ исчерпывающий — из 22 пунктов. Это манифест компании Palantir. Той самой, что, как многие считает, все видит, знает и, якобы, управляет реальностью. Так вот, в нем о том, что ИИ — это новая атомная бомба, все айтишники — солдаты.

«Инженерная элита Кремниевой долины имеет прямое обязательство участвовать в защите нации», — говорится в манифесте.

Выражается это как в желании вернуть обязательную воинскую повинность, как раньше — чтобы все разделяли риски новых войн, так и в мобилизации айти-кластера для подготовки более совершенного оружия.

«Если морской пехотинец США просит более совершенную винтовку, мы должны ее создать; то же самое относится и к программному обеспечению», — указывается в документе.

Palantir — ключевой подрядчик Пентагона. Знаменит тем, что его ИИ анализирует биг-дату: собирает разведданные, определяет цели, знает, каким вы обладаете арсеналом, и решает, какой ракетой куда стрелять.

«Левый клик, правый клик, левый клик. И вот — обнаруженный объект превращается в цель», — рассказывал главный директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Министерства войны США Кэмерон Стэнли.

Топ-менеджмент Palantir, видимо воодушевленный «успехами» иранской кампании, уверен: новая гонка вооружений развернется не за мегатонны, а за петабайты данных и умение их систематизировать.

«Вопрос не в том, будут ли созданы вооружения на базе ИИ; вопрос в том, кто их создаст и с какой целью», — говорится в манифесте.

И уже не важно, сколько у армии бомб, ракет и самолетов. Важно, какие куда полетят, точно ли долетят и с какой вероятностью все уничтожат. Сетецентричные войны — это не про количество, а про эффективность.

«Атомная эпоха заканчивается. Один тип сдерживания — ядерный — уходит, и начинается новая эпоха сдерживания, основанная на ИИ», — утверждают авторы манифеста.

При этом геймификация войны — это уже настоящее. Будущее — это война компьютера с компьютером. Победит тот, что мощнее.

«Все, что связано с военной отраслью в Америке, начинает поджимать под себя любые проявления, которые у нас связаны с наукой, с техникой и, тем более, с компьютерными какими-то направлениями. Сейчас они уже это не скрывают», — сказал руководитель проекта «Кибермосква» Григорий Пащенко.

В сети много конспирологии на тему компании Palantir. Якобы это злодейская империя, которая следит за всеми, играет государственными секретами и вынашивает замыслы по переустройству миропорядка. Ее бывший сотрудник говорит: все примерно так и есть.

«Весь этот посыл о том, что мы самые смертоносные, мы самые способные следить и обрабатывать большие объемы данных», — сказал бывший сотрудник (контент-стратег) Palantir Хуан Себастьян Пинто.

Про трансформацию реальности — тоже правда. В манифесте об этом немало. Хотят, например, отменить культуру отмены.

«Мы должны проявлять гораздо больше снисходительности к тем, кто посвятил себя публичной жизни. У власти могут оказаться фигуры, о которых мы впоследствии пожалеем», — указывается в документе.

А ближе к концу — явная рефлексия на тему несостоятельности лево-либеральных идей: такое ощущение, что США достигли в этом дна и оттолкнулись. Если до 21-22 пункта в манифесте просматривался технофашизм, то после — вполне обычный.

«Определенные культуры и субкультуры породили выдающиеся достижения, тогда как другие оказались посредственными, а порой и вредными. Мы должны противостоять поверхностному искушению пустого и формального плюрализма», — говорится в манифесте.

По итогам прочтения манифеста выводов два. Первый: оказалась правдой еще одна теория заговора о том, что все американские айтишники, а с ними и все наши, теперь на службе Пентагона и ЦРУ. И второй — про то, как вы яхту назовете.

Palantir — это палантир из «Властелина колец», который позволял видеть настоящее и будущее. Так вот, у Толкина он принадлежал одному из главных злодеев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.