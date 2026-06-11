Трамп заявил о намерении захватить остров Харк и иранскую нефть

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон будет действовать по схеме, которую ранее применял в отношении Венесуэлы.

Трамп пообещал захватить остров Харк и всю иранскую нефть

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона взять под контроль иранский остров Харк, а также ряд объектов нефтяной инфраструктуры исламской республики. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, в перспективе США рассчитывают получить влияние над ключевыми нефтегазовыми активами Ирана. Трамп заявил, что Вашингтон намерен действовать по схеме, которую ранее применял в отношении Венесуэлы.

«В не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США», — написал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проход для всех кораблей через Ормузский пролив закрыт на фоне новых ударов США по Ирану. Меры приняты «из-за отсутствия безопасности в регионе». Введенные ограничения касаются любых типов судов, в том числе торговых кораблей и нефтяных танкеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции Армении
17:21
Алкоголизм в шоу‑бизнесе: как зеленый змий повлиял на судьбы звезд
17:15
Панораму «Оборона Севастополя» будут восстанавливать не менее пяти лет
17:12
Радио «Судного дня» передало второй необычный сигнал за сутки
17:10
Блок Карапетяна потребует аннулировать итоги выборов в Армении
17:09
Фаворитки Киркорова: почему артист разрывается между Бузовой, Чеботиной и Лорак

Сейчас читают

«Каляка-маляка»: Филипп Киркоров назвал свой новый нос внеземной красотой
Мешает воспитание: Фомин рассказал, что боится обсуждать с мамой
Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео