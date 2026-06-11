Трамп заявил о намерении захватить остров Харк и иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона взять под контроль иранский остров Харк, а также ряд объектов нефтяной инфраструктуры исламской республики. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, в перспективе США рассчитывают получить влияние над ключевыми нефтегазовыми активами Ирана. Трамп заявил, что Вашингтон намерен действовать по схеме, которую ранее применял в отношении Венесуэлы.

«В не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США», — написал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проход для всех кораблей через Ормузский пролив закрыт на фоне новых ударов США по Ирану. Меры приняты «из-за отсутствия безопасности в регионе». Введенные ограничения касаются любых типов судов, в том числе торговых кораблей и нефтяных танкеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.