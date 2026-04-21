Скандальный закон о запрете вейпов в Пермском крае оказался малоэффективным. Это показали масштабные рейды по точкам, которые нелегально продолжают торговать никотинсодержащей продукцией. Электронные сигареты и жидкости по-прежнему в свободной продаже. Кроме того, ситуация на рынке стала еще более пугающей — города захватывает контрафакт. Подробности в материале корреспондента «Известий» Тимура Солдатикова.

О новых законах пермские продавцы табачных магазинов не знают.

Новаторское решение властей Пермского края о запрете розничной продажи электронных сигарет вступило в силу 1 марта этого года. Ограничения распространяются на все устройства потребления никотиносодержащей продукции: вейпы, системы для нагревания табака, их составные части, стики и жидкости. Но через месяц после принятия этого закона владельцы табачных лавок даже не пытаются скрывать запрещенную продукцию. Продавцы уверены в своей безнаказанности.

Предприниматели объясняют: нелегальные продажи — вынужденная мера. Якобы ограничения вступили в законную силу так быстро, что они просто не успели распродать остатки. Специалисты уверены, что дело в другом. Потребителей меньше не стало, но вместо легального товара полки наводнил контрафакт. Торговцам стало все равно — за что платить штраф. Только вот перепродавать дешевые вейпы непонятного происхождения всегда выгоднее, чем сертифицированную продукцию.

«Любой запрет как бы вычеркивает вредную тяжелую историю из фокуса контрольно-надзорных органов. Остаются только правоохранительные органы и черный рынок. То есть мы теряем всю легальную часть и теряем механизмы контроля, который сегодня на самом деле работает», — сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кирьянов.

Запрет мог бы сработать, если бы за его исполнением вели строгий контроль. Но пока в Пермском крае не могут справиться даже с прежними проблемами — торговлей контрафактными сигаретами. В столице региона пачки без необходимой маркировки практически открыто лежат на витринах.

«В этом табачном магазине, который располагается в самом центре города Пермь, мы нашли целую витрину с контрафактным товаром», — сообщил корреспондент Тимур Солдатиков.

На упаковках нет специального кода «Дата матрикс» — это обязательная маркировка для всех сигарет, которые легально продаются в России. Покупка такого товара — это в первую очередь риск для самого покупателя. Впрочем, люди все равно выбирают контрафакт. Он дешевле.

Почему пилотный проект по запрету вейпов решили ввести именно в Перми, где пока не могут решить даже старую проблему, эксперты не понимают. Для них очевидно, что необходим не только сам закон, но и тщательный контроль за тем, чтобы торговля шла легально.

«Что касается стран, которые применяют эти запреты, ну я приведу в пример Сингапур. Там четко и серьезно относятся к здоровью. За электронные вот эти вот все устройства — это вплоть до уголовной ответственности и депортации из страны. Вот такие меры применяются», — сказал депутат Государственной Думы РФ Андрей Кузнецов.

Пермские торговцы, как мы убедились, наказания не боятся. Практически открыто продают вейпы и табак, даже не понимая, кто и где их производил. В результате страдает и бюджет, который недополучает доходы от акцизов, и здоровье потребителей. В том числе и несовершеннолетних. Ушлым коммерсантам, которые прекрасно знают, что нарушают закон, все равно, кто покупает их продукцию.

