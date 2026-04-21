Конфликт поколений: Прохор Шаляпин ответил на критику со стороны Киркорова

Дарья Орлова

Шоумен призвал коллег по цеху к человечности и простоте в отношениях.

Конфликт Прохора Шаляпина и Филиппа Киркорова причины детали

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Прохор Шаляпин ответил на критику Филиппа Киркорова

Шоумен Прохор Шаляпин публично отреагировал на критические замечания народного артиста России Филиппа Киркорова, обвинившего его в стремлении привлечь внимание за счет чужой славы.

Исполнитель подчеркнул, что на текущем этапе своего творческого пути он абсолютно не нуждается в протекции со стороны признанного короля эстрады.

По словам Шаляпина, поддержка старшего коллеги была бы актуальна для него лишь в начале карьеры. Один жест Киркорова в 2006 году мог бы способствовать его быстрой и качественной реализации на большой сцене. Однако артист добавил, что Филипп Бедросович не имел перед ним никаких обязательств и не был должен помогать в продвижении.

В рамках своей ответной речи Прохор Шаляпин отметил, что сейчас он удовлетворен уровнем собственной популярности и не стремится к накопительству материальных благ.

Певец выразил мнение, что наличие большого количества элитной недвижимости, домов и квартир не имеет решающего значения, так как в конечном итоге все это имущество придется оставить.

«Через 50 лет нас всех не будет в живых. Поэтому хочется, чтобы коллеги относились друг к другу проще как-то», — приводит слова Шаляпина Super.ru.

Данная дискуссия возникла после того, как Филипп Киркоров в резкой форме высказался о методах самопродвижения Шаляпина. По мнению Киркорова, попытки построить имидж на упоминании имен более известных артистов приносят лишь кратковременную известность.

Мэтр посоветовал коллеге сосредоточиться на профессиональном росте, поиске качественного репертуара и создании музыкальных хитов, вместо того чтобы выбирать легкие, но сомнительные способы привлечения общественного внимания.

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео