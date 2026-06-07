Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию: «Дни были очень тяжелыми»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Ради супруги юморист согласился на то, чего раньше избегал — поход в кинотеатр.

Как чувствует себя Брухунова после операции

Фото: Instagram*/bruhunova

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Татьяна Брухунова перенесла плановую операцию

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, перенесла плановую операцию в понедельник, после чего несколько дней восстанавливалась под пристальным наблюдением врачей. Об этом она сама рассказала поклонникам в личном блоге.

Брухунова не стала скрывать, что реабилитация далась ей крайне непросто.

«Дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие… теперь все это позади (почти), а значит, я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал», — поделилась пережитым Татьяна.

Фото: Instagram*/bruhunova

В трудный момент самые близкие люди сделали все, чтобы ее отвлечь. Евгений Ваганович проявил чудеса терпения и поступился собственными привычками.

«В пятницу поздним вечером мы с мужем ходили смотреть „Майкла“ в любимый „Художественный“ (а он не любит кинотеатры, но из-за меня пошел)», — призналась Брухунова.

Ее мама тоже проявила чудеса самоотверженности — чтобы дочь отвлеклась от боли, женщина отправилась с ней на ночной сеанс фильма ужасов, хотя сама этот жанр на дух не переносит.

За время больничного Татьяна позволила себе и маленькие гастрономические радости — съела три килограмма мороженого, пересмотрела накопившиеся сериалы, дочитала книгу и наконец отоспалась.  Но главной ценностью, по словам Брухуновой, оказались моменты с семьей.

«Я услышала сотни раз: «Мама, я люблю тебя!» — счастливо поделилась она.

Приятным бонусом стало то, что рабочие чаты молчали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как народная артистка России Лариса Долина впервые вышла в свет после операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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