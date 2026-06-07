Собянин объявил об открытии четвертого маршрута регулярного речного транспорта

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

С момента запуска электросуда перевезли уже более 3,5 миллиона пассажиров.

Собянин открыл четвертый маршрут речного трамвая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В столице открыли четвертый регулярный маршрут водного электротранспорта, который связал причалы «Лужники» и «Киевский». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС».

«Три года назад мы с президентом России Владимиром Путиным открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта. Он стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в четыре раза, совершено больше 3,5 миллиона поездок», — написал градоначальник.

Новый маршрут протяженностью около пяти километров соединил сразу три столичных района — Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Пока на линии действуют два причала: плавучий «Лужники» и уже работающий «Киевский», где можно пересесть на первый речной маршрут.

До конца года к ним добавятся еще две станции — Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды. С открытием направления «Лужники» — «Киевский» суммарная длина регулярных речных линий в городе достигла примерно 34 километров, что почти в пять раз больше показателя трехлетней давности.

Москва продолжает развивать уникальную транспортную сеть. В текущем году продлят третий маршрут «Новоспасский» — «ЗИЛ» до причала «Красные Холмы» на Космодамианской набережной. С 2025 года на Московской верфи начали строить не имеющие аналогов электросуда — это самое современное российское предприятие по речному флоту. Первые четыре теплохода «Москва 1.0» были спущены на воду в мае, а до конца года флот пополнится еще четырьмя инновационными судами и достигнет 39 единиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин анонсировал появление 15 зон отдыха у воды в семи округах Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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