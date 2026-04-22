Группу накрыла непогода на спуске Бурятии: альпинисты погибли от переохлаждения

Стали известны личности троих человек, погибших на самой высокой горе в Бурятии. Это были опытные альпинисты из одной туристической фирмы. Трагедия произошла уже во время спуска, группу внезапно накрыла снежная буря, температура резко упала. И к таким сложностям туристы оказались не готовы, хотя среди них были профессионалы. Подробности в материале корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Ранним утром у подножия горы Мунку-Сардык сотрудники кафе обнаружили на крыльце записку с просьбой о помощи. В ней сообщалось, что в районе плато «Подушка» «три человека без признаков жизни, требуется эвакуация». Михаил Гаврилов встретил альпинистов, которые шли за помощью.

«Он открыл записку, я ее сфотографировал. Потому что связи нет. Ни МЧС, ни сотовая связь, ни рация — ничего не ловило. Связи никакой не было», — сказал турист Михаил Гаврилов.

Потом участники группы вернулись к месту, где остались погибшие, и стали ждать спасателей. Предварительно, во время спуска произошел камнепад, в результате оборвалась страховочная связка, трое получили травмы. Погода резко испортилась, и туристы погибли от переохлаждения.

«Для проведения первоначальных следственных действий к базовому лагерю группы направлена следственная оперативная группа, которая на месте будет устанавливать все обстоятельства данного происшествия», — сказал старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Роковым этот маршрут стал для двух женщин и одного мужчины — всем им немногим за сорок, все они опытные туристы. Известно, что группа из 15 человек прибыла в Бурятию из Красноярска и начала восхождение 18 апреля из поселка Монды. Маршрут проходил через мост над рекой Белый Иркут, далее вдоль слияния рек Белый Иркут и Мугувек к вершине Мунку-Сардык — самой высокой точке Саян, высота которой достигает почти трех с половиной тысяч метров.

«Безусловно, недостаточно экипированная группа может серьезно пострадать либо погибнуть на даже несложном маршруте. Старший группы, если таковой есть, обязан, конечно же, предпринять все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности группы на маршруте непосредственно, иметь все необходимое аварийное и спасательное снаряжение, средства связи для обеспечения безопасности на маршруте», — сказал представитель Ассоциации гидов России Денис Симавский.

Группа была зарегистрирована и возглавлял ее 38-летний Виктор Дороженко — профессиональный инструктор-проводник первой категории. Родные подтвердили — за его плечами большой опыт.

«Достаточно опытный. Он в каком состоянии? Все в порядке, жив», — сказали родственники.

Дороженко работал в туристической компании Endeavour Tour, которая занималась организацией маршрута. Там сейчас не готовы давать комментарии.

«Мы менеджеры, руководство на Мунку-Сардык находится. Мы не можем вам дать никакую информацию», — ответили в компании.

Как выяснилось, в составе группы был основатель и руководитель этой турфирмы Сергей Ткаченко. Человек, известный в профессиональной среде своими экстремальными проектами. Еще в январе он вместе с коллегой провел ночь в палатке при температуре минус 43 градуса, демонстрируя возможности выживания в суровых условиях.

«Самое сложное в таких условиях, на морозе, — все упаковать обратно», — говорил Ткаченко.

Известно, что во время восхождения в горах резко поменялась погода. Пошел мокрый снег, похолодало до минус 10 градусов, подул ледяной ветер. Причем такой неблагоприятный прогноз заранее давали в МЧС республики.

«Любой опытный инструктор всегда ставит во главу угла безопасность. То есть если есть выбор — зайти на вершину, но с риском, либо не идти с группой на вершину, но зато риска не будет, инструктор не приведет группу на восхождение», — сказал инструктор по выживанию в дикой природе, член РГО Дмитрий Алешкин.

Один из главных вопросов сейчас — почему накопленный опыт не помог спасти пострадавших, почему не удалось организовать укрытие или согреть раненых до возвращения помощи. А возможно, именно излишняя самонадеянность стала косвенной причиной трагедии.

