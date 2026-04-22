В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки

В Петербурге десятки рыбаков «оккупировали» одну из центральных набережных — около Литейного моста. Повод более чем уважительный — пошла корюшка, знаменитая рыбка с запахом огурца, которая уже давно стала местной достопримечательностью.

Петербуржцы ловят ее на спиннинги или сетями. Но стараются не нарушать правил: одному рыбаку запрещено добывать больше десяти килограммов корюшки в сутки. Это одна из немногих рыб, которую можно легально ловить во время нереста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с каждым годом корюшка становится все дороже. Для конечного покупателя цены вырастают в разы: мелкая стоит 350 рублей, средняя — 1000, отборная — около 2000 рублей за килограмм.

Свежесть корюшки можно проверить по розовому цвету жабер, серебристой чешуе без желтого оттенка, прозрачным глазам и главное — узнаваемому огуречному запаху. Всего в Ладоге и Финском заливе планируют выловить около двух тысяч тонн.

