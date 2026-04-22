Бензин дешевле воды: что происходит на энергетическом рынке в Иране
В пресс-службе Белого дома сообщали, что по нефтяной инфраструктуре республики нанесли сокрушительные удары.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Бензин в Иране дешевле воды
В ходе конфликта на Ближнем Востоке США и Израиль уничтожили около 13 тысяч целей в Иране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Там подчеркивают, что сокрушительный удар Штаты нанесли по энергетике республики и в особенности по нефтяной инфраструктуре.
Но, вопреки громким заявлениям, в Иране никаких перебоев с поставками нет. В этом убедился корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Малик Абида. Эксклюзивно для «Известий» он показал, что на самом деле происходит с топливным рынком страны.
Во время войны и после нее в стране, которая была вовлечена в конфликт, обычно возникает множество проблем — особенно со снабжением топливом. Как обстоят дела в Иране? Мы решили проверить это сами.
Знаете ли вы, что всего за один доллар в Исламской Республике можно купить почти сто литров бензина? Иран обладает огромными запасами нефти. Доказанные ресурсы превышают двести миллиардов баррелей. По этому показателю Исламская Республика уступает только Венесуэле и Саудовской Аравии. Именно поэтому, говорят сами иранцы, страна постоянно находится в центре внимания, но несмотря на блокаду и внешнее давление, заправки работают стабильно — без очередей и сбоев.
«Я заправил мотоцикл на небольшую сумму — особых ограничений нет. Посмотрим, что будет дальше, но пока все стабильно», — рассказал местный житель.
«Честно говоря, цены почти не менялись — все примерно одинаково. Я спокойно заправляюсь, проблем нет. Здесь все нормально: ни дефицита, ни каких‑то серьезных трудностей не ощущается», — отметил другой житель Ирана.
Все это означает, что Иран хорошо подготовился к испытаниям. Несмотря на войну, массированные удары по нефтяной инфраструктуре, морскую блокаду и невероятное политическое давление, реальная ситуация на месте доказывает: нет дефицита горючего, нет очередей за ним, нет перебоев в обеспечении заправок, никакой паники.
Вот бутылка обычной питьевой воды. Она стоит недорого. Но и бензин в Иране действительно очень доступный по цене. Может ли он стоить дешевле воды? Представьте: за стоимость одной бутылки воды можно купить около 16 литров бензина.
25%
