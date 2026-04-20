Запретный вкус шашлыка: как не получить штраф за жарку мяса в городе

Тысячи россиян уже открыли сезон шашлыков. И нередко такие пикники заканчиваются пожарами. Любители мяса с дымком разводят костры в запрещенных местах. Жители Петербурга, например, вовсю штурмуют лесопарки, скверы и набережные. На сколько придется раскошелиться нарушителям — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина.

В небо поднимается легкий дым, повсюду запах жареного мяса, слышен скрежет раскладного мангала. Внимание! В городе появились они — любители шашлычного отдыха. В парках и скверах, на берегах водоемов. Вот, например, отдыхающие развели костерок на Каменном пляже на фоне розового заката.

Красота, конечно. Правда, после таких уютных посиделок пляж скрывается под слоем битых бутылок, салфеток и полиэтиленовых пакетов. Кто-то подходит к отдыху более ответственно — мусор убирают, запасаются огнетушителем, стараются расположиться ближе к воде и подальше от деревьев. Именно так, например, на пляже Среднего Суздальского озера.

«Здесь как-то ближе к дому, чтобы далеко не ехать, здесь удобнее. Мы как бы огонь не жжем, но если что, тут рядом с водой все затушим. Хотели даже огнетушитель взять с собой, но что-то не взяли, в машине если что есть», — говорят отдыхающие.

«Мы из общежития вышли и пришли сюда — единственное место, где нас примет природа пока что. Запрещают — уходим, попытка не пытка. Но мы не впервые з здесь, конечно, мы же видим: сначала не только мы здесь — следы везде, тут уже бывали до нас. Тут нет зелени, тут деревьев нет, вот камни только — камни же не из коры», — рассказали местные жители.

Или около берега реки Охта. Но даже если около воды — еще не значит, что правила безопасности соблюдены.

«Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью. Например, это может быть бочка, бак, мангал и так далее», — сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

Кроме того, от костра до лиственных деревьев должно быть минимум 30 метров, до ближайшей постройки — минимум 50, а до хвойных деревьев — вдвое больше. Мало того, надо очистить от сухой травы землю вокруг места, где горит огонь, в радиусе десяти метров. Не соблюдаешь правила — готовься к штрафу до 15 тысяч рублей. Но это если вы развели костер не в парке или сквере.

«На территориях зеленых насаждений и в лесах запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и так далее», — сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Там штраф может быть на пять тысяч больше. Но о запретах и отсчете положенных метров можно вовсе забыть, если отправиться на уже подготовленные площадки.

На Ласковом пляже есть бесплатная специально оборудованная зона отдыха. _Здесь и мангалы стационарные, и столики, установлены мусорки, ведется видеонаблюдение, территория полностью расчищена и уложена бетонными плитами. Хочешь — слушай музыку, хочешь — наслаждайся видом Финского залива. А главное — такой отдых безопасен.

Правда, разрешенных зон не так много, и большинство находятся в десятке километров от города — добираться долго, места мало. Конечно, это не дает права нарушать закон. Но подталкивает задуматься: если «шашлычников» год от года меньше не становится, то, возможно, стоит увеличить количество зон отдыха. Что называется, не победить, а возглавить.

