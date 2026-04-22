Легковушка пробила забор и ушла под воду в Обводном канале Петербурга

Элина Битюцкая

Мужчин, которые находились в салоне, госпитализировали.

Автомобиль с людьми внутри рухнул в Обводный канал в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом 22 апреля проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дорожный инцидент с серьезными последствиями был зафиксирован у дома номер 54 по Лермонтовскому проспекту. По неустановленным пока причинам транспортное средство потеряло управление, снесло металлическое ограждение набережной и сорвалось вниз, оказавшись в холодной воде канала.

Для ликвидации последствий происшествия на место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. К спасательной операции привлекли пятнадцать человек личного состава и три единицы специальной техники. Извлекать пострадавшую иномарку из канала пришлось с применением автокрана.

«В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закрытии на реконструкцию легендарного «моста глупости» в Санкт-Петербурге. Переправа в буквальном смысле славилась тем, что «сносил крышу» местным грузовикам.

Последние новости

14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки
14:16
Украина может возобновить поставки по «Дружбе» через несколько часов

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео