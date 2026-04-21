В Петербурге закрыли на реконструкцию легендарный мост глупости

Петербург сегодня лишился одной из самых странных своих достопримечательностей. Ставший знаменитым на всю страну, так называемый мост глупости, наконец начали реконструировать. Для этого потребовалось почти 16 лет и больше 200 разбитых машин. В какой-то момент на переправе появился даже огромный баннер, запрещающий проезд, но водителей это не останавливало.

Тот самый легендарный мост глупости в Санкт-Петербурге на Софийской улице, кажется, все. Под сооружением, от которого у грузовиков «сносило крышу», делают подкоп, чтобы увеличить высоту пролета. А раньше здесь было так. И даже так. Водитель КамАЗа то ли забыл про размеры своей машины, то ли рассчитывал проскочить, но в итоге сумел поднять многотонный грузовик на дыбы и остался под мостом.

Мост даже попытался штурмовать водитель не какой-нибудь «Газели», а спецтехники компании, занимающейся обслуживанием канализационных сетей.

Конечно, Санкт-Петербург — это город мостов, но кто бы мог подумать, что именно этот станет самым известным в стране. Ну у какого моста есть своя группа в ВК, да еще и с двумя с половиной тысячами подписчиков. Ему посвящали мемы, где предлагали проверить габариты своего авто, проехав под ним, и даже отмечали юбилейные аварии. Только наш телеканал выпустил десятки репортажей с этого места.

«Плакат „Опасно, низкий мост, ‚Газель‘ не пройдет“, кажется, пора менять на более праздничный. С юбилеем, 150-я не прошла», — сообщал корреспондент Артур Ломидзе еще в 2018 году.

Известность моста росла — но водители упорно отказывались учиться на чужих ошибках. К примеру, Сергей стал 200-м водителем, застрявшим под этим мостом.

«Я не могу точно высоту сказать, но машина точно позволяет там пройти. Это указания неверные, либо за счет холодов вода на асфальте подняла грунт. Может быть», — сказал водитель Сергей.

Предупреждающие знаки водителей тоже не останавливали. Огромные фуры раз за разом застревали, переворачивались и полностью блокировали движение.

«Крайне интересная история с точки зрения анализа ДТП, потому что они в большинстве своем происходили в одно и то же время, приблизительно с одного и того же подъезда. То есть была некоторая система, связанная с тем, что утреннее солнце засвечивало водителям видимость всех этих знаков, всяких плакатов предупреждающих и даже шумовых ворот», — сказал эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Водители разбитых грузовиков оправдываются примерно одинаково: не заметил, не оценил. Как итог — ремонт машины и штрафы на работе.

«Здесь сложность заключается в том, что очень часто навигатор, который ведет их по маршруту, не учитывает их габариты. Поэтому они, собственно, не зная габарита транспортного средства, которым управляют, не всегда оценивают свои возможности проезда в указанном месте», — сказал старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

Решать проблему городские власти решили кардинально. Высоту моста увеличат с двух метров 70 сантиметров сразу до четырех с половиной. Но стоило ли решать проблему так радикально?

«Решили пойти сложным путем. „Мост глупости“ себя оправдал. За все время не смогли найти балку, которая бы останавливала автомобиль», — сказал администратор группы в VK «Мост глупости» Олег Шляхтин.

Так или иначе, но «мост глупости» скоро станет историей. Запустить движение под ним планируют уже в конце этого года. Вероятно, название моста потеряет актуальность — его высоты хватит для любого транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.