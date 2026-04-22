Слизень или лимон? Ученые столкнулись с необычным явлением в космосе

Daily Mail: необычную туманность в космосе назвали «космическим морским лимоном»

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел в глубоком космосе необычную область звездообразования в туманности Трехраздельная, которая по своим очертаниям напоминает морского слизня. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уникальный снимок был опубликован в честь 36-летия работы аппарата на орбите. Объект, расположенный на расстоянии около 5000 световых лет от нашей планеты, получил от астрономов неофициальное название «Космический морской лимон».

На кадрах отчетливо видны мерцающие облака газа и пыли, которые в видимом свете создают иллюзию подводного ландшафта, где мелкие частицы дрейфуют подобно океаническому осадку.

Миссия НАСА «Хаббл» пояснила, что на снимке запечатлены «голова» и волнообразное «тело» облака ржавого цвета, имитирующего движения морского моллюска в космическом пространстве.

Специалисты отмечают, что за последние 300 000 лет облик этого региона формировался под воздействием мощных звездных ветров от соседних массивных светил.

Эти потоки создают гигантские «пузыри», сжимая межзвездное вещество и запуская процессы рождения новых звезд. Со временем, по прогнозам ученых, газообразная оболочка рассеется, оставив после себя лишь скопления сформировавшихся небесных тел.

Телескоп «Хаббл» продолжает свою работу с 1990 года. За это время он совершил более 1,7 миллиона наблюдений. Благодаря его данным было написано несколько десятков тысяч научных работ, включая исследования ранних галактик и столкновений астероидов.

Несмотря на почтенный возраст, инженеры рассчитывают, что аппарат сохранит функциональность как минимум до 2030 года, а при благоприятных условиях сможет передавать изображения из далекого космоса вплоть до 2040 года.

На данный момент устройство активно использует технологии искусственного интеллекта для обнаружения редких и неочевидных астрономических явлений.

