Спасение брака: эксперт раскрыла пользу флирта на стороне

Daily Mail: флирт на стороне помогает отношениям

Симпатия к другим людям может стать эффективным инструментом для укрепления долгосрочных отношений, если соблюдать осторожность. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на эксперта по отношениям Трейси Кокс.

По ее мнению, новизна ощущений от легкого флирта или фантазий часто помогает партнерам по-новому взглянуть друг на друга и пробудить угасшее желание.

Кокс заявила, что «влюбленность — это отличный способ придать импульс желанию в застоявшихся отношениях». При этом эксперт признала наличие опасных моментов, которые могут привести к разрушению семьи.

Эмоциональная встряска от влюбленности на стороне заставляет человека чувствовать себя привлекательным и интересным, что положительно сказывается на его поведении внутри брака.

Психологи подчеркивают, что около 90% женщин и 96% мужчин имеют сексуальные фантазии о других людях, и это помогает сделать интимную жизнь с постоянным партнером более яркой.

«Мой муж знает, что я представляю его Томом Харди, когда сплю с ним. Он не против: секс становится лучше, и это все, что его волнует», — отметила Кокс.

Небольшая порция ревности также идет на пользу, напоминая супругам, что они не существуют в вакууме и все еще могут быть желанны для окружающих.

Тем не менее, эксперт предупредила о рисках, когда фантазии начинают подменять реальность. Главная опасность заключается в несправедливом сравнении: объект симпатии за пределами дома всегда кажется идеальным, так как он существует в пузыре без бытовых проблем и стресса.

Это может привести к импульсивным поступкам, таким как неуместные сообщения или прикосновения, которые быстро перерастают в полноценную измену.

Психотерапевт Бретт Кар назвал такие состояния «внутрибрачными романами», подчеркнув, что постоянные мысли о другом человеке делают влечение слишком реальным и трудноконтролируемым.

В качестве проверки Кокс предлагает задать себе вопрос: «Если бы мой партнер видел меня сейчас, расстроился бы он?».

