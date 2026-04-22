Зацепила еще двух: звезда тв-шоу попыталась убить известного блогера

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Участница музыкального проекта решила своеобразно продолжить вечеринку.

Финалистка британского Х Фактора попыталась убить блогера

Deadline: звезда тв-шоу Кэррингтон попыталась убить блогера Закревска

Финалистка британского музыкального ТВ-проекта X Factor Габриэль Кэррингтон была задержана в Лондоне за попытку убийства известной блогера Клаудии Закревска. Об этом сообщает Deadline.

Инцидент произошел ранним утром возле одного из столичных ночных клубов. Кэррингтон, находясь за рулем транспортного средства, совершила наезд на Закревску.

Инфлюэнсер была экстренно доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Помимо блогера, под колеса автомобиля попали еще два человека. Один из пострадавших получил серьезные повреждения, в то время как второй отделался более легкими травмами.

Сотрудники правоохранительных органов предъявили певице обвинения не только в покушении на убийство, но и в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

В ходе расследования выяснилось, что в момент совершения преступления артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Пока подозреваемая остается под стражей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

