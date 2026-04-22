Меган Маркл назвала свечи своего бренда королевскими титулами своих детей

Диана Кулманакова
Герцогиня Сассекская наживается на принадлежности к монаршей семье.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила новую коллекцию ароматических свечей своего бренда, названия которых напрямую связаны с ее детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Об этом сообщило издание Page Six.

В продажу поступили два вида продукции стоимостью 64 доллара (около пяти тысяч рублей. — Прим. ред.) за штуку.

Примечательно, что изделия получили названия Signature Candle No. 506 и No. 604, которые расшифровываются как даты рождения сына и дочери герцогини.

В рекламных материалах бренда дети впервые официально упоминаются с использованием их полных титулов: принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская.

«Я создавала эти ароматы, чтобы каждая нота возвращала меня к особому воспоминанию с детьми», — отметила Маркл.

Решение использовать имена наследников в коммерческих целях вызвало неоднозначную реакцию в обществе и СМИ.

Критики указывают на противоречивость действий герцогини, которая ранее настаивала на приватности частной жизни своей семьи и стремилась оградить Арчи и Лилибет от внимания прессы.

Теперь же королевские титулы фактически стали частью маркетинговой стратегии бренда.

