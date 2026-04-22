Реновация полным ходом: более 66 тысяч семей в Москве получили бесплатную помощь при переезде

Алексей Мокряков
Такая поддержка охватила тысячи обращений, а число консультаций продолжает расти по мере переселения горожан.

Как получить помощь при переезде по реновации

Фото: DPA/ТАСС

С начала программы реновации в Москве бесплатную помощь с переселением оказали более 66 тысячам семей. Подать заявку на услугу можно как через городские онлайн-сервисы, так и при личном обращении в информационные центры по переселению. Об этом сообщает портал mos.ru, ссылаясь на данные, предоставленные заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Речь идет о сервисе «Переезд по программе реновации» и конкретной услуге — «Помощь в переезде».

Уточняется, что юридическая поддержка востребована на всех этапах переезда — от получения разъяснений по документам до сопровождения сделок и защиты интересов граждан в сложных ситуациях. Специалисты помогают жителям разобраться с оформлением жилья, регистрацией прав и другими вопросами, возникающими при смене места проживания. Как следует из публикации, сервис остается бесплатным для участников программы и встроен в систему сопровождения переселения.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
