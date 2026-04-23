Белый дом: США не ставили сроков завершения режима прекращения огня с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп пока не определил конкретные сроки завершения режима прекращения огня с Ираном. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент пока не установил конкретных сроков для прекращения огня (с Ираном), однако эта война уже затянулась дольше, чем он изначально предсказывал», — сказала она журналистам. Ливитт также подчеркнула, что сообщения СМИ о сроках продления перемирия не соответствуют действительности.

В тот же день Трамп допустил, что мирные переговоры с Тегераном могут пройти в течение ближайших полутора-трех дней. При этом 20 апреля он заявлял, что не станет продлевать временное перемирие, которое истекало в ночь на 23 апреля.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее сообщил, что именно Вашингтон обратился к его стране с просьбой подготовить мирный план, однако подготовленный американской стороной проект был отвергнут Тегераном практически сразу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.