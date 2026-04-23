«Обязательно срыв»: Милимеров рассказал о проблемах с похудением

Милимеров: во время диеты возможны срывы примерно раз в неделю

Экс-солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров приступил к работе над снижением веса и уже отмечает первые изменения в форме к летнему сезону. О процессе похудения певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на афтепати проекта «Суперстар. Битва сезонов».

По словам исполнителя, он начал регулярные тренировки около полутора недель назад и за этот период снизил массу тела примерно на два килограмма. При этом артист уточнил, что на начальном этапе значительная часть потери веса связана с выведением жидкости и уменьшением отеков. Текущий показатель, по его оценке, составляет 102–103 килограмма при стартовом уровне около 106.

«Я где-то неделю-полторы занимаюсь, уже где-то около 2 килограмм. Но сейчас уходит не килограмм, наверное, все-таки вода. Вот так, знаете, как бывает, когда начинаешь: отеки, да, все уходит. А вот, наверное, когда дойду до 95, сейчас во мне, допустим, было 106, сейчас 102–103. Когда дойду до 95, там уже станет немножко посложнее, больше надо давать нагрузки и питаться чуть больше», — рассказал артист.

Милимеров также описал особенности своего режима питания. Он подчеркнул, что придерживается строгого рациона с акцентом на белковые продукты и контролем калорийности. В то же время певец допускает периодические отклонения от диеты — так называемые «читмилы». По его словам, такие приемы пищи происходят примерно раз в неделю и помогают снизить нагрузку на организм при длительных ограничениях.

«Срывы? Не, ну конечно бывает. Допустим, когда вот я хожу занимаюсь, там, неделю, там, 3–4 дня в неделю я занимаюсь, обязательно читмил, срывчик идет у меня. <…> Мне кажется, что это нормально, раз в неделю можно себе позволить, чтобы организм с ума не сходил, потому что когда ты всю неделю кушаешь только лишь, там, банан, творог, на завтраки специальный БЖУ, а потом после этого ты кушаешь только индейку, допустим. Естественно, хочется что-то… Устаешь просто и хочется немножко разрядиться», — высказался Милимеров.

