Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Махачкале

Мурад Устаров
Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

В Махачкале загорелась квартира на мансардном этаже жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Дагестану.

«Поступила информация о возгорании квартиры в многоквартирном шестиэтажном доме на мансардном этаже. На место направлены силы и средства по рангу 1 БИС», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 22:25 по московскому времени. В спасательном ведомстве отметили, что площадь горения кровли достигла 600 квадратных метров. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, все находившиеся в здании были эвакуированы.

В министерстве подчеркнули, что к ликвидации пожара привлечены 39 человек и 12 единиц техники, включая 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что 22 апреля в многоквартирном доме на юге Москвы прогремел взрыв, в результате чего начался пожар. Причиной происшествия могла стать неисправность микроволновой печи в одном из помещений. Хозяев квартиры дома не было, однако жертвами стали домашние животные: собака, черепаха и два кота.

