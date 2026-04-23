Россияне раскрыли свое отношение к Владимиру Ленину

|
Мурад Устаров
Доля симпатизирующих к основателю СССР в стране возросла.

Как в России относятся к Ленину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уровень исторической поддержки Ленина в России достиг 54 пунктов из 100

Уровень исторической поддержки Владимира Ленина в России достиг 54 пунктов из 100, что на пять пунктов выше показателей десятилетней давности. Об этом говорится в результатах телефонного опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Исследование также зафиксировало рост доли граждан, которые считают, что деятельность Ленина принесла больше пользы для России. Если в 2016 году такой позиции придерживались 30 процентов опрошенных, то сегодня показатель увеличился до 40 процентов.

Говоря об отношении, то у 64 процентов россиян вождь пролетариата вызывает симпатию, а у 20 процентов — неприязнь. Что же касается оценке его поступков, то 27 процентов считают, что Ленин действовал в интересах большинства, а 16 — в интересах российского общества.

ВЦИОМ приурочил опрос ко дню рождения основателя СССР, который отмечается 22 апреля. В нем приняли участие свыше полутора тысяч граждан России старше 18 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

