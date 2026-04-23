Вкус детства: как приготовить конфеты из СССР в домашних условиях

Life.ru: советские конфеты «Планета» легко приготовить дома из какао и вафель

Рецепт домашних конфет «Планета», знакомых многим с советских времен, довольно прост в домашнем исполнении. Подробнее об этом написало издание Life.ru.

Этот десерт в СССР готовили из незамысловатых продуктов — чаще всего к праздникам, когда хотелось порадовать детей. Такие сладости заменяли магазинные конфеты. Их вкус ассоциировался с уютом и семейными традициями.

Конфеты «Планета» отличаются простым составом. В их основе — молоко (100 миллилитров), сахар (две столовые ложки), сливочное масло (120 граммов), вафли (300 граммов) и какао (30 граммов). Из этих ингредиентов готовят мягкую массу, которую затем формируют в шарики и обваливают в крошке.

Пошаговый рецепт

Процесс приготовления не требует особого уровня в готовке. Для начала следует нагреть молоко с маслом и сахаром до однородности, не доводя до кипения. Отдельно нужно измельчить шоколадные или ореховые вафли и смешать их с какао. Затем обе части необходимо соединить и тщательно перемешать до плотной консистенции.

Из полученной массы надо сформировать конфеты, после чего охладить их в течение одного-двух часов. За это время десерт приобретет нужную форму и текстуру.

