Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве

Дарья Корзина

Температурные показатели в начале месяца останутся ниже сезонной нормы.

Какая погода будет на майских праздниках 2026 года

Синоптик Ильин: в Москве на майские праздники ожидается от +9 до +11 градусов

Синоптик прогностического центра Александр Ильин сообщил в беседе с aif.ru предварительный прогноз погоды на период майских праздников в Москве и Московской области.

По его данным, в праздничные дни температура воздуха в столице будет держаться в пределах от +9 до +11 градусов. В Подмосковье ожидаются колебания от +7 до +12 градусов. Специалист допустил незначительное повышение температурных значений, однако подчеркнул, что прогноз носит предварительный характер.

«Но до майских праздников еще почти две недели», — добавил Ильин.

Согласно утвержденному графику выходных, в 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне майских праздников в России ожидается рост активности мошенников. В зоне риска — люди, планирующие поездки. В социальных сетях и мессенджерах появляются поддельные чаты, где якобы опытные путешественники предлагают найти попутчиков и разделить расходы.

Также распространяются объявления с привлекательными скидками на отели и недорогими билетами, которые на деле могут оказаться обманом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве
