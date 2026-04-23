Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве

Температурные показатели в начале месяца останутся ниже сезонной нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Синоптик Ильин: в Москве на майские праздники ожидается от +9 до +11 градусов
Синоптик прогностического центра Александр Ильин сообщил в беседе с aif.ru предварительный прогноз погоды на период майских праздников в Москве и Московской области.
По его данным, в праздничные дни температура воздуха в столице будет держаться в пределах от +9 до +11 градусов. В Подмосковье ожидаются колебания от +7 до +12 градусов. Специалист допустил незначительное повышение температурных значений, однако подчеркнул, что прогноз носит предварительный характер.
«Но до майских праздников еще почти две недели», — добавил Ильин.
Согласно утвержденному графику выходных, в 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне майских праздников в России ожидается рост активности мошенников. В зоне риска — люди, планирующие поездки. В социальных сетях и мессенджерах появляются поддельные чаты, где якобы опытные путешественники предлагают найти попутчиков и разделить расходы.
Также распространяются объявления с привлекательными скидками на отели и недорогими билетами, которые на деле могут оказаться обманом.
- 23 апр
- Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян
- 22 апр
- Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля
- 21 апр
- Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах
- 20 апр
- Снег, заморозки и потепление: какая погода ждет Москву на этой неделе
- 20 апр
- Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют
- 20 апр
- Дождь и мокрый снег: какая погода будет в Москве в понедельник
- 19 апр
- В Москву вернутся снег и заморозки
- 17 апр
- Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
- 16 апр
- Холода со снегом вернутся? Синоптики рассказали о погоде 20 апреля в Москве
- 16 апр
- Новый удар: после сильнейшего за столетия наводнения на Дагестан обрушились снегопады
