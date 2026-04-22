Группа «БиС» представила первый после воссоединения клип

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 53 0

Премьера прошла на матче «Динамо» — «Рубин».

Премьера клипа группы «БиС», первого после воссоединения коллектива, состоялась перед матчем «Динамо» — «Рубин» на московском стадионе. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. 

Музыканты объяснили выбор площадки символической связью с историей проекта. Участники отметили, что «БиС» изначально заявили о себе в рамках масштабных телевизионных форматов, а одно из ключевых выступлений прошло на стадионе.

«Вы знаете, мы с Владом подумали, что раз уж так хорошо нас приняла массовая аудитория, то почему бы не поделиться с целым стадионом и огромным количеством болельщиков нашим первым клипом. Тем более что когда-то группа „БиС“ начиналась с очень большого прямого эфира. И потом было самое знаковое выступление на стадионе — это, собственно, окончание проекта „Фабрика звезд“. И сейчас мы просто следуем традиции», — высказался Дмитрий Бикбаев, участник группы, режиссер и художественный руководитель Театра на Покровке.

 

Группа «БиС» распалась в 2010 году и спустя 17 лет объявила о воссоединении. В рамках возвращения дуэт представил трек «Еще не поздно». Ранее участники объясняли распад внутренними конфликтами и усилившейся конкуренцией в коллективе.

