Собянин утвердил приоритеты системы соцзащиты на 2026 год

Алексей Мокряков
Мэр назвал ключевые аспекты программы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты в столице на 2026 год. Среди ключевых направлений названы безусловное исполнение действующих социальных обязательств, поддержка семей с детьми, старшего поколения и развитие цифровых сервисов в социальной сфере. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Отдельное внимание уделено повышению доступности соцпомощи и совершенствованию механизмов ее предоставления. Речь идет о развитии адресного подхода, расширении цифровых решений и повышении эффективности существующих мер поддержки. Как следует из публикации, приоритеты направлены на сохранение устойчивости действующей системы.

Дополнительным направлением остается развитие инфраструктуры социальных сервисов и адаптация поддержки к меняющимся запросам жителей. Власти также рассматривают дальнейшее внедрение современных технологий для упрощения получения помощи и сокращения сроков рассмотрения обращений.

Отмечается, что обозначенные меры должны стать основой работы профильных служб в ближайшей перспективе.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

