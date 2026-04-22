Аромат детства: почему человека тянет к запахам бензина и маркеров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 110 0

Специфические вкусы могут быть связаны с подсознательным желанием вернуться в безопасность.

Почему нравится запах бензина краски и лака для ногтей мозг

Фото: www.globallookpress.com/Peter Endig

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Демьяновская: любовь к запаху бензина объясняется особенностями мозга

Любовь к необычным и резким ароматам, таким как запах бензина, свежей краски в маркерах, весеннего дождя или запыленного чердака, объясняется особенностями работы человеческого мозга. Об этом сообщило издание РИАМО со ссылкой на слова врача-невролога Екатерины Демьяновской.

По словам специалиста, подобные специфические раздражители способны активировать определенные отделы коры головного мозга, которые отвечают за хранение эмоционально значимых воспоминаний. В результате вдыхание таких запахов может неосознанно вызывать у человека ассоциации с ранним детством или формировать стойкое ощущение психологического комфорта и безопасности.

«Отдельные запахи — бензин, маркеры, запах дождя или старого чердака — у конкретных людей могут активировать участки мозга, связанные с приятными воспоминаниями раннего детства или бессознательным чувством безопасности», — пояснила Демьяновская.

Специалист также прокомментировала распространенное в народной среде мнение о том, что страсть к странным ароматам якобы сигнализирует о нехватке в организме каких-либо витаминов или микроэлементов. Согласно утверждению невролога, на данный момент не существует научно подтвержденных данных, которые могли бы доказать наличие связи между такими обонятельными предпочтениями и дефицитными состояниями.

Вместе с тем эксперт обратила внимание на необходимость разграничивать безобидные привычки и опасные состояния. Если любовь к запаху типографской краски или сырого подвала не влияет на повседневную деятельность и социальные контакты, это считается вариантом нормы.

Однако ситуация кардинально меняется, когда интерес к ароматам приобретает навязчивый характер. По мнению Демьяновской, если человек начинает целенаправленно и часто вдыхать токсичные вещества, рискуя нанести вред здоровью, это является поводом для обращения за профессиональной помощью. Подобное поведение может свидетельствовать о психологических проблемах или зависимостях, требующих вмешательства профильных врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

