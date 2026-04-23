«С Димой много кто хочет»: Рудковская о желании Маш Милаш поработать с Биланом

По ее словам, артист будет сам выбирать партнеров для совместного сотрудничества.

Продюсер Яна Рудковская призналась, что не знает о блогере Маш Милаш, которая хочет записать совместный трек с певцом Димой Биланом. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

«Я не знаю, кто это, извините. Я не могу всех знать. Есть много блогеров. Может, это прекрасная девочка», — отметила она.

При этом Рудковская подчеркнула, что Билан сам будет выбирать партнеров для совместного сотрудничества. Она также добавила, что желающих поработать с певцом немало.

«Дима сам выбирает. Это тот, случай, когда Дима может выбирать того, с кем он хочет работать и с кем хочет петь. Я думаю, что ей просто нужно с Биланом делать какой-то контакт, а с Димой много кто хочет (поработать. — Прим. ред.)», — сказала Яна.

Ранее Рудковская показала дизайнерскую сумку Dior с декоративной вышивкой, которую ей подарил Билан на день рождения. Стоимость презента оценивается в 400 тысяч рублей.

