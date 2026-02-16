Лена Катина объявила о перезапуске сольного проекта после воссоединения t.A.T.u.

Дарья Бруданова
В конце 2025 года легендарная группа впервые за 15 лет вышла на сцену в Москве.

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина запускает сольный проект — с новым образом, неожиданным звучанием и обновленной философией. Об этом сообщила сама артистка у себя в соцсети.

«Я возвращаюсь не новой, а настоящей. <…> Сегодня я — Лена Катина. Артистка, которая выбрала не формат, а честность», — сказала певица, обращаясь к фанатам.

Пауза в карьере Лены Катиной, по ее же словам, была осознанной. Она ушла спокойно, без лишнего шума, чтобы услышать себя. Несмотря на перерыв, солистке группы t.A.T.u. удалось не только переосмыслить свое творчество, но и расширить базу поклонников. Сейчас среди преданных фанатов Катиной есть как представители поколения миллениалов, так и поколения зумеров.

Певица уже анонсировала релиз новой композиции с абсолютно непривычным для нее звучанием. О чем конкретно песня — держится в секрете. Полностью композиция выйдет 20 февраля.

«Музыка лечит, греет и бережет. И сейчас мне есть что показать», — также сказала Катина, подчеркнув, что начинается новый этап в ее жизни.

В конце 2025 года легендарная музыкальная группа t.A.T.u. впервые за 15 лет вышла на сцену с сольным концертом в Москве. Настоящий фурор вызвали любимые хиты «Простые движения» и «Нас не догонят». Тогда растущую популярность песен солистки группы объяснили ностальгией у аудитории.

