Мошенники заманивают детей в свои схемы через онлайн-игры

|
Мурад Устаров
Молодежь соглашается на уловки ради быстрого заработка, не думая о последствиях.

Как мошенники обманывают детей в играх

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники стали использовать онлайн-игры для заманивания несовершеннолетних в свои преступные схемы. Об этом сообщил замглавы Сибирского главного управления Центробанка РФ Павел Вернер в интервью ТАСС.

Эксперт отметил, что злоумышленники за вознаграждение обещают детям повысить уровень их персонажа или продать артефакты.

«Когда вовлекают детей, предлагают им что-то для повышения уровня игрока. Была очень популярная схема, когда с ребенком знакомились в рамках игры и предлагали какие-то артефакты приобретать за деньги и уговаривали сообщить персональные данные карт родителей», — сказал он.

Вернер подчеркнул, что сегодня молодежь, соглашаясь на мошеннические уловки ради быстрого заработка, рискует столкнуться с уголовной ответственностью. Он напомнил, что дропперство с июля 2025 года считается преступлением, за которое можно получить до шести лет лишения свободы.

По его словам, аферисты предлагают подросткам в возрасте до 14-15 лет продать банковские карты или обналичить деньги с процентов, убеждая, что им за это ничего не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве запустили медиапроект, направленный на защиту детей от угроз в социальных сетях и онлайн-играх.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Последние новости

8:35
Бросил пить ради любви: Алексей Макаров начал жизнь с чистого листа
8:33
Даже за спиленные ветки: за какой мусор на участке дачникам грозит штраф в 2026 году
8:30
«Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
8:25
В Москве временно закроют Мавзолей Ленина
8:18
«Безумные идеи»: на Украине предложили переименовать Донбасс в честь Трампа
8:15
«Очень страшно»: Лена Катина раскрыла отношение к пластическим операциям

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео