Павел Вернер: мошенники заманивают детей в свои схемы через онлайн игры

Мошенники стали использовать онлайн-игры для заманивания несовершеннолетних в свои преступные схемы. Об этом сообщил замглавы Сибирского главного управления Центробанка РФ Павел Вернер в интервью ТАСС.

Эксперт отметил, что злоумышленники за вознаграждение обещают детям повысить уровень их персонажа или продать артефакты.

«Когда вовлекают детей, предлагают им что-то для повышения уровня игрока. Была очень популярная схема, когда с ребенком знакомились в рамках игры и предлагали какие-то артефакты приобретать за деньги и уговаривали сообщить персональные данные карт родителей», — сказал он.

Вернер подчеркнул, что сегодня молодежь, соглашаясь на мошеннические уловки ради быстрого заработка, рискует столкнуться с уголовной ответственностью. Он напомнил, что дропперство с июля 2025 года считается преступлением, за которое можно получить до шести лет лишения свободы.

По его словам, аферисты предлагают подросткам в возрасте до 14-15 лет продать банковские карты или обналичить деньги с процентов, убеждая, что им за это ничего не будет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.