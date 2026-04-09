Проект «Перезвони сам»: енот Чистюля научит детей распознавать мошенников

Элина Битюцкая

В столице запустили видеоуроки и инструкции по защите от киберпреступников в играх и мессенджерах.

Как защитить ребенка от кибер-преступников

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

В Москве создали серию обучающих видеороликов с енотом Чистюлей для детей

Столичные власти создали серию обучающих материалов с анимационным героем, которые помогут юным горожанам распознавать угрозы в сети и грамотно действовать в бытовых ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

«Цифровая экосистема столицы помогает горожанам в решении самых различных задач, в том числе предоставляет возможность получать полезные рекомендации экспертов, чтобы привить ребенку навыки безопасности и знание своих прав с раннего детства», — отметили в ведомстве.

На портале потребителя в разделе «Родителям» появились семь видеороликов, где енот Чистюля на доступном языке разъясняет ключевые правила. Из них дети и взрослые узнают, как распознать фишинговые ссылки, почему не стоит доверять незнакомцам онлайн, на что обращать внимание при выборе товаров и как действовать, если новая игрушка сломалась.

Также герой объясняет, как пользоваться детской банковской картой и мобильной связью, а также какую информацию нужно заранее уточнить, чтобы участие в квесте было безопасным, например, зачем перед началом шоу запомнить фразу «Стоп игра!».

Параллельно проект «Перезвони сам» вооружает родителей и детей пошаговыми инструкциями по противодействию киберпреступникам.

На сайте доступны реальные примеры обманных схем в онлайн-играх и советы, как защитить аккаунты и банковские данные. Эксперты объясняют, какие действия ведут к краже личной информации и какие уловки используют злоумышленники при совершении покупок через интернет.

