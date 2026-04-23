Опасно для близости: три привычки, способные испортить интимный вечер

Диана Кулманакова
Некоторые лекарства могут сделать близость менее комфортной.

Как подготовиться к сексу чтобы не испортить его

Lad Bible: три привычки, способные испортить интимный вечер

Перед вступлением в интимную близость людям следует отказаться от употребления спиртного, использования бритвы и приема определенных медикаментов. Об этом сообщает издание Lad Bible со ссылкой на рекомендации врача Джен Кодл.

Эксперт подчеркнула, что привычные действия могут привести к физическому дискомфорту и даже травмам. В частности, прием антигистаминных препаратов негативно влияет на женскую физиологию.

Специалист уточнила, что некоторые лекарства против аллергии подавляют выработку естественной смазки. Из-за этого во время секса может ощущаться дискомфорт и повышается риск интимных травм.

Помимо препаратов, серьезную проблему может создать поспешная гигиена. Кодл настоятельно советует не брить интимные зоны непосредственно перед половым актом.

По ее мнению, микроповреждения кожного покрова в сочетании с последующим интенсивным трением провоцируют воспалительные процессы.

Кроме того, врач обратила внимание на вред алкоголя. Чрезмерное употребление горячительных напитков не только вредит организму в целом, часто становясь причиной снижения либидо и эрекции у мужчин, но и способно полностью разрушить романтическую атмосферу вечера из-за подавления сексуальной активности.

