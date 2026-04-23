«Папа, под горой золото»: восьмилетний мальчик нашел залежи драгоценного металла

В Китае восьмилетний мальчик во время прогулки с родителями обнаружил месторождение золота. Ребенок обратил внимание на детали ландшафта, которые взрослые сначала не восприняли всерьез.

Как рассказал отец мальчика китайскому изданию Sohu, семья поднялась в горы собирать дикие растения.

«Папа, под этой горой золото!» — заявил в один момент мальчик.

Поводом для такого вывода стали блестящие камни, необычная растительность и особенности породы, которые ребенок заметил во время прогулки.

По словам отца, сначала он отнесся к словам сына как к детской фантазии, однако решил изучить находку внимательнее. Он проанализировал найденные камни, в том числе с помощью искусственного интеллекта, и система предположила наличие золота в образцах.

Мальчик пришел к такому выводу не случайно. Отец объяснил, что ребенок увлекается энциклопедиями и интересуется природой. Именно это помогло ему обратить внимание на сочетание трав, слюдистых камней и других признаков, которые могли указывать на наличие драгоценного металла.

Позже фотографии находки изучил профессор Ван Хайпэн из Ляонинского провинциального института геологической разведки. Он отметил, что говорить об обнаружении золота пока рано. По его словам, блеск на камнях может объясняться биотитовой пленкой — минералом, который часто встречается в горных породах. Однако специалист допустил, что сама местность действительно может быть зоной с высокой вероятностью содержания золота.

Сейчас образцы, найденные мальчиком, отправлены на экспертизу. Именно она должна определить, идет ли речь о реальных золотоносных залежах или лишь о геологическом совпадении.

При этом авторы публикации напомнили, что в Китае самостоятельная разведка и добыча полезных ископаемых запрещены законом. Поэтому в случае подобных находок граждане обязаны сообщать о них государственным органам.

Пока специалисты продолжают проверку, история восьмилетнего Сунь Дяньфэна уже вызвала интерес не только у геологов, но и у пользователей сети, которых удивило, что возможные признаки золота первым заметил именно ребенок.

