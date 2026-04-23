«Большая потеря для всех»: Белоусов оценил вклад Алексея Пиманова в журналистику

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Ведущий телепрограммы «Человек и закон» проявил себя как талантливый режиссер и сценарист.

Что сказал министр обороны России о смерти Алексея Пиманова

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Министр обороны РФ Белоусов: телеведущий Алексей Пиманов был настоящим патриотом

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале, главы медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Министр отметил вклад Пиманова в развитие отечественной тележурналистики и назвал уход ведущего  большой утратой.

По словам Белоусова, Пиманов был патриотом, а также проявил себя как талантливый режиссер, сценарист и журналист.

«Кончина Алексея Викторовича Пиманова — это большая потеря для всех нас. Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом», — отметил Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Пиманов сформировал профессиональную команду единомышленников.

Также министр отметил, что работы Пиманова получили признание зрителей и сохранят память о нем. Он выразил поддержку родным и близким журналиста.

Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Как сообщал 5-tv.ru, причиной его смерти стала остановка сердца.

На протяжении многих лет Пиманов оставался одним из ключевых лиц российского телевидения. Почти четверть века он вел программу «Человек и закон», занимался режиссурой, писал сценарии и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Коллеги Пиманова с Первого канала отмечали, что он успешно совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Они подчеркивали, что его смерть стала серьезной потерей для коллектива.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего Пиманова.

