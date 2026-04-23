Одна интимная привычка разрушила влечение женщины к партнеру

Привычка навязывать интим разрушила влечение женщины к партнеру

Пользовательница платформы Reddit поделилась историей о том, как специфическое поведение возлюбленного в сети уничтожило ее сексуальный интерес. Либидо женщины было снижено из-за того, что партнер отправлял ей видео со своей мастурбацией.

Женщина рассказала, что на начальном этапе роман, протекающий в дистанционном формате, казался ей идеальным. Пара проводила много времени за глубокими и содержательными разговорами, что укрепляло их эмоциональную и интеллектуальную связь.

Однако ситуация резко изменилась после того, как бойфренд материализовал свои фантазии в формате видеосообщений.

Мужчина прислал ей ролик со своей мастурбацией. Он сопровождался избыточными «актерскими» стонами и преувеличенными жестами, имитирующими поведение порноактеров.

Изначально автор поста восприняла это как разовую неловкую шутку. Однако вскоре рассылка подобных записей приобрела регулярный характер: партнер начал присылать по два специфических видео ежедневно.

В результате столь агрессивного навязывания интимного контента влечение женщины стало стремительно угасать. Она призналась, что интеллектуальная привлекательность мужчины в ее глазах практически исчезла из-за этих «нарочитых сексуальных видео».

На портале развернулась дискуссия о том, как деликатно попросить избранника прекратить рассылку, не уязвив при этом его мужское самолюбие.

Участники обсуждения предложили несколько стратегий: от мягкого предложения обмениваться менее радикальными снимками до выдумки о том, что ролик якобы случайно увидели посторонние лица, например, родственники или коллеги.

Некоторые комментаторы встали на сторону мужчины, отметив, что подобная «перформативность» может быть просто его способом проживания сексуальности. Тем не менее многие сочли такое поведение тревожным сигналом, посоветовав героине задуматься о целесообразности продолжения общения с человеком, чьи вкусы вызывают у нее отвращение.

