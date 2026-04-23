Строили дома, где запрещено: в Дагестане прошли масштабные обыски по делу о наводнении

Следователи нагрянули в два министерства и профильное управление.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

Наводнение в Дагестане

О масштабных обысках, которые сегодня прошли в Дагестане. Оперативники нагрянули сразу в два министерства и в профильное управление. Все в рамках уголовного дела после масштабных паводков.

Следователи полагают, что в администрации Махачкалы почти 20 лет выдавали разрешения на строительство жилых домов там, где делать это запрещено. Также есть вопросы к тем, кто дал указание засыпать русло реки, что во многом и привело к массовым подтоплениям. Новые детали расследования выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Разрушительные ливни в Дагестане привели не только к масштабным подтоплениям и жертвам, но и к возбуждению уголовных дел. Следственный комитет начал расследование по статьям о превышении должностных полномочий и халатности. По данным властей, в результате паводков подтоплены более двух тысяч домов, погибли люди, эвакуированы жители. Общий ущерб — свыше миллиарда рублей.

«На глазах у нас, на противоположной стороне которой, дома начали уходить», — рассказал местный житель.

Один из самых резонансных эпизодов — обрушение жилого дома в Махачкале.

«Вот река Тарнаирка. Посмотрите, в ее русле построены частные и многоквартирные дома. Во время паводка обрушился трехэтажный дом, сейчас под угрозой еще четыре многоквартирных дома», — отметил корреспондент.

Как выяснилось, это и соседние здания возводились с грубыми нарушениями. Все ити дома нельзя было здесь строить. По документам, — это водоохранная зона, где любое капитальное строительство запрещено. Однако, застройщики смогли найти подход к чиновникам и тем, кто должен был остановить незаконное строительство.

По версии следствия, с 2009 года по март 2026-го чиновники администрации Махачкалы и других ведомств оформляли права собственности на участки в водоохранной зоне и прямо в руслах рек, где работы запрещены. Более того, выдавались разрешения на строительство многоквартирных домов, которые позже признавались незаконными. Но даже после решений судов такие здания не сносились. А квартиры в них были в свободной продаже.

«Раз так получилось, то надо уже на будущее смотреть и, видя проблему, решать эту проблему», — подчеркнул другой местный житель.

Следствие установило — на этих участках засыпались русла рек. Вода теряла естественный путь и во время ливней шла в жилые кварталы. Именно это, по мнению специалистов, и стало одной из ключевых причин масштабных подтоплений. Дома стояли там, где должно была проходить интенсивное течение.

«Течение, наверно, минут десять это все, потихоньку — это оползень. И начало с этого дома снизу смываться», — уточнил житель Дагестана.

В рамках расследования уже прошли обыски в региональных структурах — в Управлении мелиорации и Министерстве природных ресурсов и в администрации столицы. Из кабинетов изымают документы.

«Выдавали разрешение на строительство многоквартирных домов, впоследствии признанные недействительными. Несмотря на решения судов о сносе самовольных построек, строительство продолжалось, меры не принимались. Засыпка русла реки привела к угрозе подтопления территорий и нарушению прав граждан», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ Республики Дагестан Амина Исаева.

Поддержку государства получат все пострадавшие — даже если дома были оформлены с нарушениями. Такое поручение дал Владимир Путин. При этом президент подчеркнул — в дальнейшем строительство должно вестись строго по закону. Уже идут выплаты, восстанавливается инфраструктура. Параллельно Следственный комитет выясняет, кто именно принимал решения, которые привели к таким последствиям. И теперь понесет за это наказание.

