Нефть по «Дружбе»: до Словакии дошли первые восстановленные поставки

При этом Роберт Фицо до сих пор сомневается, что трубопровод был поврежден.

Первые поставки по трубопроводу «Дружба» дошли до Словакии. Это подтвердил премьер Роберт Фицо. По его прогнозам, Братислава до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти. Напомним, о починке магистрали и ее запуске украинская сторона объявила накануне. Однако словацкий премьер вновь усомнился, что нефтепровод действительно был поврежден.

«Я считаю, что открытие трубопровода „Дружба“ сегодня утром является явным подтверждением того, что он на самом деле не был поврежден. Его использовали в качестве инструмента в геополитической борьбе, которая сейчас идет», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Трубопровод «Дружба» не работал почти три месяца. Все это время Киев утверждал, будто бы там возникла поломка. Однако никаких доказательств не приводил и европейских экспертов до магистрали не допускал.

Венгерский премьер заявлял, что так Украина пытается добиться выделения нового пакета помощи со стороны ЕС. Против него выступали Будапешт и Братислава. Кредит в 90 миллиардов евро, как ожидается, в Брюсселе окончательно одобрят сегодня. И по заявлению главы МИД Франции, первый транш Киев может получить уже в середине мая.

