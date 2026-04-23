«Бросила из-за куртки»: личная драма Курцына попала в фильм «Родительский дом»

Актер не только снялся в новой комедии, но и стал ее со-продюсером, поэтому работал над сценарием.

Детская травма Романа Курцына легла в основу сюжета фильма «Родительский дом»

Личная драма актера Романа Курцына легла в основу сюжета романтической комедии «Родительский дом». Об этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе в Санкт-Петербурге.

Курцын не только сыграл главную роль, но и стал со-продюсером картины, поэтому участвовал в написании сценария фильма, добавив в него реальную историю из своего детства.

«У меня была такая трагедия детская. У меня была старая куртка, и вот меня девочка в 13 лет бросила из-за старой куртки. И мы написали это в сценарии. Это такая трогательная, мне кажется, история», — рассказал артист.

Герой Курцына — сыровар Миша из глубинки. Артисту эта роль очень близка, ведь сам он проживает не в столице, а в Ярославской области.

«Миша — олицетворение русского мужика, который за словом в карман не полезет, говорит все, что думает, любит один раз и навсегда. Короче, настоящий русский мужик, которых сейчас очень не хватает», — отметил Курцын.

По сюжету стюардесса Даша возвращается в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и купить жилье в Москве. Но встречается с первой любовью — тем самым сыроваром Мишей. После этого все ее планы рушатся.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
