Выпала с четвертого этажа: россиянка погибла после попытки спастись от ухажера

В Новосибирске в попытке спастись от ухажера женщина выпала с четвертого этажа

В Новосибирске умерла 46-летняя женщина, которая выпала с четвертого этажа в попытке спастись от мужчины, систематически избивавшего ее. Родные уверены: речь шла не о несчастном случае. Об этом сообщило издание KP.RU.

Трагедия произошла еще в октябре 2025 года. Россиянка выпала из окна съемной квартиры и получила тяжелейшие травмы — разрыв кишечника и перелом таза. Почти две недели она провела в реанимации, а позже, придя в сознание, рассказала подруге, что перед падением подверглась избиению и фактически была заперта в квартире мужчиной, с которым состояла в отношениях.

Как утверждают близкие, с сожителем женщина познакомилась годом ранее на свадьбе друзей. По их словам, отношения быстро превратились в абьюзивные: мужчина запрещал ей работать, унижал, контролировал и применял силу.

Подруга рассказывала, что видела погибшую в синяках, а позднее у нее выявили трещину в ребре. Несмотря на происходящее, заявления в полицию женщина не писала. По словам родственников, она не раз пыталась уйти, однако мужчина преследовал ее и угрожал близким. Когда россиянка уехала к матери в город Белово, он приехал следом.

Как утверждается, тогда женщина уже пыталась спастись через окно — выпрыгнула с первого этажа и босиком убежала к сестре. Но мужчина позже силой увез ее обратно в Новосибирск.

Кульминацией стало 16 октября 2025 года. Подруга утверждает, что мужчина звонил ей с телефона знакомой и угрожал выбросить женщину из окна, если за ней не приедут. Спустя время произошло падение.

После этого пострадавшая несколько месяцев боролась за жизнь. Она перенесла многочисленные операции, кому, остановку сердца, тяжелые осложнения, включая пневмонию и пролежни, и почти полгода провела в больнице. В апреле ее не стало.

Родственники также заявляют, что мужчина не вернул вещи погибшей, включая телефон, который мог иметь значение для выяснения обстоятельств.

«В полиции сказали, что когда она придет в себя, тогда ее опросят, но этого не произошло. В итоге основной стала версия, что подруга напилась и сама выпала из окна. Никто даже не осмотрел квартиру, из которой она выпала», — возмущается подруга сибирячки.

Семья погибшей и ее друзья намерены добиваться пересмотра обстоятельств дела и наказания для мужчины. В региональном управлении МВД ситуацию не комментировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.