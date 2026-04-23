Кофеиновое голодание: в какую погоду стоит отказаться от напитка

Takeout: в жаркую погоду стоит отказаться от кофе

В жаркую погоду медики настоятельно рекомендуют отказаться от употребления кофе и крепкого чая. Об этом сообщает Takeout со ссылкой на экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты подчеркивают, что кофеин обладает выраженным мочегонным эффектом. Это свойство вещества значительно ускоряет процесс выведения жидкости из организма, что в условиях аномально высоких температур крайне опасно.

Такое сочетание факторов может спровоцировать резкое обезвоживание, следствием которого нередко становятся тепловые удары, внезапная потеря сознания или даже возникновение судорог.

Проблема обезвоживания стоит особенно остро во время периодов экстремального зноя, когда системы терморегуляции человека работают на пределе возможностей. Потеря драгоценной влаги из-за кофеина лишает тело ресурса для естественного охлаждения через потоотделение.

В качестве оптимальной альтернативы медики предлагают использовать простую питьевую воду.

Нутрициолог Дженнифер Брэди отметил, что температура жидкости не играет критической роли, так как тело самостоятельно нагревает холодную воду до нужных параметров.

Если человеку не нравится пить теплую воду, в стакан можно добавить лед для охлаждения. Это сделает прием жидкости более комфортным в жару.

Помимо бодрящих напитков, врачи советуют пересмотреть весь летний рацион. Под ограничения попадает алкоголь, а также любая продукция с высоким содержанием сахара или солей натрия. Такие компоненты заставляют организм терять влагу гораздо быстрее обычного.

